Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten nehmen erfolglosen Räuber fest

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Täter scheiterte am Sonntag, den 26.01.2020, bei dem Versuch, einen Fußgänger vor einem Bankgebäude an der Friedrich-Verleger-Straße um Geld zu erleichtern. Polizeibeamte nahmen den Räuber vorläufig fest.

Ein zunächst Unbekannter sprach einen 23-jähriger Bielefelder an, der gegen 20:55 Uhr ein Bankgebäude an der Friedrich-Verleger-Straße verließ. Der Mann verlangte von dem Bielefelder die Herausgabe seines Geldes. Der 23-Jährige verneinte und beabsichtigte, weiter in Richtung Kesselbrink zu gehen. Der Täter stellte sich ihm in den Weg und äußerte, dass er ein Messer dabei habe. Das Opfer rief daraufhin laut um Hilfe, so dass ein Sicherheitsdienstmitarbeiter aufmerksam wurde.

Als der 29-jährige Wachmann sich zwischen Täter und Opfer stellte, zog der Täter ein Messer. Die Bedrohten zogen sich zurück, riefen die Polizei und gaben die Fluchtrichtung sowie Personenbeschreibung des Tatverdächtigen durch.

Die Beamten trafen in Tatortnähe auf den alkoholisierten 22-jährigen Räuber aus Bielefeld und nahmen ihn vorläufig fest.

