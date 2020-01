Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann nach Toilettenbesuch angegriffen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht eine Gruppe Männer, die am Dienstag, 21.01.2020, am Jahnplatz einen jungen Mann durch Schläge und Tritte verletzt haben.

Der 27-jährige Detmolder verließ gegen 19:15 Uhr die Toilette des Jahnplatz-Forums. An dem angrenzenden Ein- und Ausgangsbereich standen etwa sechs junge Männer. Nach wenigen Worten sollen die Unbekannten plötzlich auf den Detmolder eingeschlagen haben.

Die Angreifer kreisten den 27-Jährigen ein. Durch zahlreiche Schläge und Tritte stürzte er zu Boden. Schließlich gelang ihm die Flucht durch den nahegelegenen Ausgang, ohne das ihn die Schläger verfolgten.

Bei der Auseinandersetzung erlitt der Mann zahlreiche Verletzungen am gesamten Körper. Am nächsten Tag ging er deshalb in eine Krankenhaus-Ambulanz. Zudem wurden seine Jacke und sein Rucksack eingerissen.

Die Personenbeschreibung:

Ein tatverdächtiger Mann war etwa 177 cm groß und circa 19 Jahre alt. Er hatte eine sehr schlanke Statur, schwarze, mittellange Haare und braune Augen. Er trug eine dunkle Jacke. Alle Männer sollen ein südländisches Aussehen haben.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

