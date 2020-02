Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen und Einbruchsdiebstahl

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Eine Schule an der Pestalozzistraße war zwischen dem 31. Januar (Freitag), 18 Uhr und dem 3. Februar (Montag), 6.45 Uhr, das Ziel unbekannter Täter. Diese verschafften sich Zugang zum Gebäude, zerstörten eine Scheibe, entwendeten diverse Monitore und beschädigten zudem die Außenspiegel zweier auf dem Gelände der Schule parkender Pkw. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0.

