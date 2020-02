Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche

Wegberg-Merbeck (ots)

Indem sie eine Terrassentür aufhebelten, drangen Einbrecher zwischen dem 27. Januar (Montag) und dem 3. Februar (Montag) in ein Wohnhaus an der Eichenstraße ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und flüchteten unerkannt.

Zwischen 19.30 Uhr am 1. Februar (Samstag) und 1.30 Uhr am 2. Februar (Sonntag) wurde zudem ein Fenster eines weiteren Hauses an der Eichenstraße aufgebrochen. Die Täter stahlen Bargeld aus dem Gebäude. Was sie sonst noch entwendeten, wird noch ermittelt.

