Polizei Gütersloh

POL-GT: 45-Jähriger zeigt sich aggressiv - Widerstand, Verstoß gegen das Waffengesetz

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagnachmittag (23.05., 17.15 Uhr) meldeten sich Zeugen bei der Polizei und machten Angaben über einen verbal aggressiven Mann in einem Supermarkt im Ortsteil Avenwedde. Die Zeugen gaben an, dass der Mann einen Schlagstock mit sich trug.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 45-Jährige in der Nähe des Hansmertenwegs angetroffen werden. Er hatte einen Schlagstock in der Hand und schlug gegen aufgestellte Schilder. Auf die Ansprache der Beamten reagierte der Gütersloher zunächst nicht. Als die Beamten die Herausgabe des Schlagstocks forderten, schlug er in die Richtung der Polizeibeamten mit dem Ellenbogen. Zudem schubste er einen Polizisten. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich. Der 49-Jährige und ein Polizist verletzten sich dabei leicht. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden in den Taschen des alkoholisierten Mannes weitere verbotene Gegenstände aufgefunden. Unter anderem Schlagringe. Die verbotenen Gegenstände wurden sichergestellt. Neben einem Verfahren aufgrund des Widerstandes, wird gegen den Mann auch aufgrund der Verstöße gegen das Waffengesetz ermittelt.

