Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der L482 zwischen Eime und Esbeck

Hildesheim (ots)

(war) Am 22.05.2020 gegen 13:30 Uhr befährt ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Esbeck mit seinem Ford Transporter die L482 aus Richtung Eime kommend in Richtung Esbeck. Nach einer Linkskurve kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchiert einen Leitpfosten. Anschließend schleudert er circa 50 Meter über die Fahrbahn und kommt abermals rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchiert er einen Straßenbaum und einen weiteren Leitpfosten. Der Transporter kommt auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Das Fahrzeug des Esbeckers wird erheblich beschädigt. Die genaue Höhe des durch den Unfall verursachten Schadens steht noch nicht fest. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe sind, außer der Polizei Elze und der Freiwilligen Feuerwehr Esbeck, Vertreter der Straßenmeisterei Gronau und der Unteren Wasserbehörde vor Ort. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

