POL-HI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß -Pkw gegen Baum-

Bockenem (hep): Am 21.05.2020, gegen 23:20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Bockenemer mit seinem Pkw die L 500 von Mahlum in Richtung Bockenem. Kurz vor Bockenem kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Geländer und einen Straßenbaum. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Verursacher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht am Knie verletzt und einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 12000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach der Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt wurde sein Führerschein sichergestellt.

