Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim. Geldbeutel mit dreistelligem Geldbetrag unterschlagen

Bad Dürkheim (ots)

Ein 63-Jähriger Taxifahrer eines Bad Dürkheimer Taxiunternehmens hatte am Samstag, 07.03.2020, gegen 17:15 Uhr, seinen Geldbeutel mit den Tageseinnahmen, einen dreistelligen Geldbetrag, auf der Toilette eines Kiosks am Bahnhof in Bad Dürkheim vergessen. Als er dies kurze Zeit später bemerkte und nachschaute, konnte er den Geldbeutel nicht mehr auffinden. Eine derzeit unbekannte Person hatte den Geldbeutel an sich genommen, ohne ihn anschließend gleich beim Kioskbetreiber oder bei der Polizei abzugeben.

Der Taxifahrer erstattete Anzeige, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Möglicherweise will der (ehrliche) Finder den Geldbeutel am Montag beim Fundbüro abgeben.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

