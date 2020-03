Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, dem 06.03.2020 in der Zeit von 09.00 bis 10.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz bei der Agentur für Arbeit in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim zu einem Parkrempler. Die Geschädigte parkte ihren Pkw VW Passat (grau) mit dem amtlichen Kennzeichen DÜW-E 139 mit dem Heck zur Wand auf dem dortigen Parkplatz auf der rechten Seite. Bei der Rückkehr stellte sie einen Schaden an der Frontstoßstange auf der linken Seite in der Höhe von 39 - 64 cm fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

Wir bitten Zeugen sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter der 06322-9630 oder unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Steffen Rau, Dienstgruppenleiter



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell