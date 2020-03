Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim. Unfall mit verletztem Radfahrer

Freinsheim (ots)

Am Samstag, 07.03.2020 ereignete sich gegen 13:50 Uhr in der Reiboldstraße in Freinsheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein 41-Jähriger Radfahrer aus Kleinniedesheim leicht verletzt wurde, nachdem es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw der Marke Chrysler eines 58-Jährigen Mannes aus Freinsheim gekommen war.

Der Radfahrer fuhr in Richtung Herxheimer Straße. Als er an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifahren musste, wurde er vom hinter ihm fahrenden Chrysler erfasst, sodass er stürzte und sich an Ellenbogen und Hüfte Abschürfungen und Prellungen zuzog. Das Fahrrad war stark beschädigt, die Schadenshöhe wird mit ca. 2000 Euro beziffert. Am Chrysler entstand ein geringer Sachschaden am Kotflügel, die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro.

