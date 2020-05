Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Diebstahl eines Fahrrades

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Bahnhofstraße 1 (kop)

Am Mittwoch, 20.05.2020 gegen 07.10 Uhr, stellte eine 17-jährige Schülerin aus Sarstedt ihr Fahrrad in der Nähe des Bahnhofes - in der Bahnhofstraße 1 - ab und sicherte es mit meinem Kabelschloss. Als die Jugendliche gegen 13.50 Uhr an diesen Ort zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest. Das entwendete Herrenrad der Marke Gudereit, Typ SX-C-8-G, ist schwarz und hat 28 Zoll große Räder. Der Wert wird auf 400 Euro geschätzt. Wer Angaben zum Diebstahl machen kann oder das gestohlene Fahrrad irgendwo feststellt, wird gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 05066/9850 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell