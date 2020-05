Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Parkversuch fordert hohen Sachschaden

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am heutigen Vormittag, 19.05.2020, beschädigte ein Autofahrer bei einem Einparkversuch auf dem Gelände des Helios Klinikums vier geparkte Fahrzeuge, einen Parkscheinautomaten sowie einen kleinen Baum.

Den Ermittlungen zufolge beabsichtigte der 80-jährige Unfallverursacher aus Hildesheim mit seinem Hyundai in eine freie Parklücke einzufahren. Dabei stieß er zunächst gegen einen geparkten Ford. Anschließend setzte der Hyundai zurück, korrigierte seine Spur und fuhr sodann in die freie Parklücke hinein. Dabei passierte er diese ungebremst, fuhr über einen dahinter befindlichen, leicht ansteigenden Grünstreifen weiter und kollidierte in der Folge mit drei weiteren geparkten Pkw (Kia, VW und Opel). Noch immer ungebremst stieß der Hyundai anschließend gegen einen Parkscheinautomaten und kollidierte letztendlich mit einem kleinen Baum. Erst dann kam der Pkw zum Stehen.

Der entstandene Schaden wurde durch die aufnehmenden Beamten auf mehr als 20.000 Euro geschätzt.

Nach vorliegenden Erkenntnissen hatte der 80-jährige das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Er wurde abschließend vorsorglich in der Notaufnahme des Krankenhauses untersucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell