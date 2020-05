Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Hildesheim (ots)

Sarstedt-Wellweg(fm) Ein 25-jähriger aus Sarstedt parkte am 16.05.2020, gegen 15:00 Uhr seinen roten Golf am Straßenrand des Wellweges, Höhe Haus Nr. 95. Am Sonntag, gegen 18:00 Uhr, wollte er den Pkw wieder nutzen, stellte jedoch erhebliche Beschädigungen am Golf fest. Ein vermutlich größeres Kraftfahrzeug streifte den Golf komplett längs, so dass ein Sachschaden von ca. 6000 Euro entstand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Nun hofft die Polizei und natürlich auch der Geschädigte auf Hinweise, die fernmündlich an die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 gegeben werden können.

