Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kontrolle am Roten Berg

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 16.05.2020 führten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Hildesheim Schwerpunktkontrollen auf der L485 zwischen den Ortschaften Diekholen und Sibbesse durch. Die Zielrichtung der Kontrollen auf dem Roten Berg war, Verkehrssünder auf zweirädrigen Fahrzeugen zu stoppen und Verkehrsverstöße zu ahnden.

Die Polizeibeamten hielten zwischen 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr 40 Fahrzeuge an, nahmen die Kräder genau unter die Lupe und führten präventive Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern. Bei den Kontrollen stellten die Beamten diverse Verstöße fest. Bei einigen Fahrzeugen waren geringe Veränderungen an den Maschinen zu erkennen. In drei Fällen erlosch jedoch nach der Überprüfung die Betriebserlaubnis. Zwei Fahrzeugführer durften anschließend ihre Fahrt nicht fortsetzen. Zudem wurden 6 Verstöße gegen das Überholverbot festgestellt.

Auch in Zukunft werden Kontrollen mit diesem Schwerpunkt stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell