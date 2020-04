Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Schranke kollidiert

Lahr (ots)

Mit leichten Verletzungen musste am Sonntagnachmittag ein Mädchen nach einem Fahrradunfall in das Lahrer Klinikum gebracht werden. Die 11-Jährige fuhr nach bisherigen Ermittlungen gegen 16:45 Uhr auf dem Radweg in Richtung Hohbergweg und konnte vermutlich wegen ihrer zu hohen Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig vor einer Schranke anhalten und kollidierte mit dieser. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst, wurde sie in die Klinuk gefahren.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell