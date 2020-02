Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/Weyher - Falscher Microsoft-Support

Edenkoben/Weyher (ots)

Bereits am 12.02.2020 warnte die Polizei Edenkoben vor Anrufen durch falsche Microsoft Mitarbeiter. Diese versuchen unter dem Vorwand angeblich vorliegender Fehlermeldungen Zugriff auf ihren PC zu erhalten. Nun wurden der Polizei zwei weitere Fälle bekannt, in denen die Geschädigten mehrere Anrufe von einer unbekannten, in gebrochenem Englisch sprechenden Person erhielten. In beiden Fällen ist unklar, was genau der Anrufer verlangte. Er gab lediglich zu verstehen, dass der PC defekt sei. Ein 76-jähriger Edenkobener war über diese Masche bereits informiert, weshalb er das Gespräch sofort beendete.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor falschem Microsoft-Support. Microsoft führt keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Werden Sie von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen, beenden Sie das Gespräch sofort. Haben Sie bereits mit einem solchen gesprochen, trennen Sie Ihren PC vom Netz und ändern Sie Ihre Passwörter.

