Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Landau (ots)

Am 15.02.2020, gegen 14:46 Uhr ereignete sich in der Abfahrt der B10 bei Landau-Godramstein ein Auffahrunfall, infolge dessen drei Fahrzeuginsassen zur weiteren Abklärung in Landauer Krankenhäuser verbracht werden mussten. Die 38-jährige Fahrerin eines BMW Minis wollte, von Annweiler kommend, in der Abfahrt Landau-Godramstein nach rechts in Richtung Landau auf die L511 einbiegen. Als sie verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihr der 34-jährige Volvo-Fahrer aus Unachtsamkeit auf ihr Fahrzeug auf. Sowohl die Fahrerin des Minis als auch ihr 49-jähriger Beifahrer klagten vor Ort über Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich und wurden zur weiteren Abklärung in Landauer Krankenhäuser eingeliefert. Durch den Aufprall lösten sowohl der Fahrer- als auch der Beifahrerairbag des Volvos aus. Infolge dessen klagte die 22-jährige Beifahrerin des Volvo-Fahrers über Atembeschwerden und Schmerzen in der Brust. Auch sie wurde in ein Landauer Krankenhaus eingeliefert. Am verunfallten Mini entstand Sachschaden in Höhe von 5000EUR. Durch den Aufprall war der Volvo nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 8000EUR geschätzt. Am frühen Abend wurde der Polizei bekannt, dass alle Beteiligten die Krankenhäuser leichtverletzt wieder verlassen konnten. Der Volvo-Fahrer wird sich in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

