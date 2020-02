Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knöringen - Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der A65

Knöringen (ots)

Am 14.02.2020 kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der A65 in Fahrtrichtung Norden. Der 38-jährige Fahrer eines VW Golfs befuhr die linke Spur der Autobahn. Kurz nach der Anschlussstelle Landau-Nord musste er verkehrsbedingt abbremsen. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes fuhr ihm ein 36-jähriger Kia-Fahrer auf. Durch den Aufprall verlor der VW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. An beiden verunfallten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Da der auffahrende Kia-Fahrer während der Unfallaufnahme über Schmerzen und Übelkeit klagte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Der 36-jährige aus dem Kreis Neustadt wurde zur weiteren Abklärung in ein Landauer Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

