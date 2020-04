Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Im Streit gestürzt

Kehl (ots)

Nach einer Kontroverse zwischen vier Personen bezüglich des derzeit einzuhaltenden Mindestabstandes, war am Sonntagabend im Bereich des Rathausplatzes ein kurzer Polizeieinsatz von Nöten. Ein Radfahrer war dort gegen 21:15 Uhr an drei Jugendliche herangetreten, die unabhängig voneinander auf einen Bus warteten. Als diese von dem Radfahrer angesprochen wurden, sollen sie ihn auf den durch ihn unterschrittenen Mindestabstand angesprochen haben. Hierauf geriet der mit rund zwei Promille alkoholisierte Mann augenscheinlich derart in Rage, dass er in der Folge sein Gleichgewicht verlor und mitsamt seinem Rad stürzte. Beim Aufprall auf den Boden löste ein um den Hals getragener Fahrradairbag aus und der Biker verletzte sich leicht an der Nase. Das Zweirad wurde bis zur Nüchternheit einbehalten.

