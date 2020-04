Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ohne Führerschein unterwegs

Kehl (ots)

Mit dem Ende der Fahrt und einer Anzeige endete am Sonntagabend eine Verkehrskontrolle für einen 35-Jährigen. Der Mann war gegen 23:50 Uhr in der Straßeburger Straße am Steuer seines Fahrzeuges kontrolliert worden und konnte hierfür nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen, Die Schlüssel für seinen Opel wurden einbehalten. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sieht er nun einem Strafverfahren entgegen.

