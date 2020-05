Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: BMW-Fahrzeugteile gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In dem Tatzeitraum zwischen dem 18.05.2020, 21:00 Uhr und dem 19.05.2020, 05:45 Uhr zerstörten unbekannte Täter ein Seitenfenster eines Fahrzeuges, das in der Klingenbergstraße in Neuhof in einer Einfahrt abgestellt war. Anschließend stiegen die Täter in das Fahrzeug der Marke BMW Typ 520d ein und entwendeten ein Multifunktionslenkrad.

In dieser Nacht wurde zwischen 20:00 Uhr und 06:45 Uhr ein weiterer BMW angegangen. Der BMW X3 stand auf einem Grundstück in der Eugen-Bolz-Straße in Hildesheim. Die unbekannten Täter bauten den Radarsensor aus und flüchteten.

Zeugen, die an den Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

