Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall vor Baustellenampel

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Bundesstraße 3, Montag, 9. Dezember 2019, 13.17 Uhr. Auf der Bundesstraße 3 in Höhe der Ortschaft Vogelbeck kam es am Montag zu einem Auffahrunfall. Vor einer dort eingerichteten Baustellenampel übersah eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus Northeim mit ihrem Fiat, dass die zwei vor ihr fahrenden Pkw aufgrund eines Rotlicht vor der Baustellenampel anhalten mussten. Die Fahrzeugführerin fuhr dadurch auf einen direkt vor ihr haltenden VW Golf aus Einbeck auf. Durch den Aufprall wurde der aus Einbeck stammende 29-jährige Fahrzeugführer des VW Golf leicht verletzt und anschließend dem Krankenhaus in Northeim zugeführt. Die Schadenshöhen sind mit ca. 1.300 Euro angegeben.

