Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisierter Autofahrer

Northeim (ots)

Bundesstraße 241 in Höhe Hardegsen - Dienstag, 10. Dezember 2019, 02.45 Uhr

HARDEGSEN (fal) - Am Dienstag gegen 02.45 Uhr hielt eine Streife der Northeimer Polizei einen Autofahrer auf der B 241 in Höhe Hardegsen an. Während der Verkehrskontrolle rochen die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 51-Jährigen aus dem Landkreis Göttingen. Bei einem Test wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,62 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

In einem Bußgeldverfahren kommen auf den 51-Jährigen nun 500 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

