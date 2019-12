Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Bundesmusikschule, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) Altgandersheim, Sonnenberg, dortige Bundesmusikschule. Zeit: Nachtstunden vom Montag 9.Dezember zum Dienstag 10. Dezember 2019. Sachverhalt: Bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Bundesmusikschule Altgandersheim ein. Es wurden Scheiben einer Außentür und einer Innentür eingeschlagen und anschließend Büroräume etc. durchwühlt. Aus dem Büro wurde unter anderem ein Laptop entwendet. Eventuell wurden die Täter bei weiterer Tatausführung gestört. Der angerichtete Gesamtsachschaden wurde auf 3100.-Euro geschätzt. Ermittlungen dauern an und Anwohner aus Altgandersheim werden gebeten, sachdienl. Hinweise wie verdächtige Fahrzeuge bzw. Personen (auch Knallgeräusche /Scheibenklirren) an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim -Tel. 05382 919200- zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell