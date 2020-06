Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Rotenburg - Eine Rotenburger Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstag (04.06.), gegen 15.20 Uhr, mit ihrem Skoda die Kasseler Straße (B 83) aus Richtung Alheim-Heinebach kommend in Richtung Ortsmitte Rotenburg. In Höhe der Einmündung zur Heinz-Meise-Straße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Durch den Anstoß drehte sich das Fahrzeug und stieß mit dem Fahrzeugheck erneut gegen die Leitplanke. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.600 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gefertigt: (PST Rotenburg a. d. Fulda)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell