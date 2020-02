Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg - Einbrecher entwenden Pedelecs und Werkzeuge

Berg (ots)

Berg; In der Nacht auf den 17.02.2020 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu zwei Anwesen in der Vordernberger Straße. Hier entwendeten die Täter drei Pedelecs, ein Fahrrad und mehrere Werkzeuge, die in der Garage gelagert waren. Für den Abtransport des Diebesguts dürften die Täter ein Fahrzeug im rückwärtigen Bereich abgestellt haben.

