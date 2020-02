Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kind bei Unfall verletzt

Germersheim (ots)

Am Montag gegen 11.50h übersah eine 26-jährige PKW Fahrerin einen herannahenden Renault in der Mozartstraße in Germersheim, als sie von einem Grundstück auf die Straße fahren wollte. Sie traf den Renault in Höhe der hinteren Tür auf der Beifahrerseite. Ein auf dem Rücksitz des Renault befindliches 10-jähriges Kind klagte über Schwindelgefühl und wurde zur Sicherheit vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

