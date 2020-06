Polizei Eschwege

POL-ESW: Knapp 1 Kilo Marihuana sichergestellt

Eschwege (ots)

Auch über Pfingsten fanden durch die Polizei im Werra-Meißner-Kreis unterschiedliche Verkehrskontrollen statt. In den Abendstunden des Pfingstsonntags wurden mehrere Fahrzeuge in und um Eschwege angehalten und kontrolliert. Bei 15 Fahrern wurde ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt, der bei allen negativ verlief. Parallel stattfindende Kontrollen im Raum Sontra verliefen ebenfalls bei zwei Alkoholüberprüfungen negativ, in einem anderen Fall erfolgte eine Verwarnung.

Am 01.06.20 wurde dann in den Nachmittagsstunden im Bereich des Hoheneicher Rondells eine Kontrollstelle eingerichtet. Nachdem zunächst auch hier bei allen angehaltenen Fahrzeugführer erfreulicherweise keine Hinweise auf Alkohol oder Drogen festgestellt werden konnten, fiel den Beamten ein Pkw auf, der kurz vor Erreichen der Kontrollstelle auf einen Parkplatz (ehemals Intershop) abbog, möglicherweise, um sich der Kontrolle zu entziehen. Diese fand dann aber doch durch die nacheilenden Beamten statt. Da der Fahrer - ein 38-Jähriger aus Eschwege - sich auffällig verhielt und der Verdacht auf Konsum illegaler Drogen bestand, wurde der Pkw genauer durchsucht. Hierbei konnten dann in einem Rucksack ca. ein Kilogramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeistation Eschwege gebracht. Ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde entsprechend eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt.

