Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle vom Pfingstmontag

Eschwege (ots)

In der Langemarkstraße in Eschwege wurde zwischen 17:15 Uhr und 17:50 Uhr ein VW Lupo im Bereich der Fahrertür angefahren, wodurch ein Schaden von ca. 400 EUR entstand. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz am Cyriakusbach unterhalb des Bundespolizeigeländes geparkt. Aufgrund der Unfallspuren dürfte eine 70-Jährige aus Eschwege vermutlich beim Wenden mit ihrem Pkw gegen die Tür gefahren sein.

Um 16:55 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus Lohfelden mit einem Wohnmobil die Straße "Am Mühlgraben" in Großalmerode. Beim Einparken fuhr er gegen ein dortiges Verkehrszeichen, wodurch ein Sachschaden von ca. 700 EUR entstand.

Um 17:05 Uhr befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die Leipziger Straße in Hoheneiche in Richtung "Hoheneicher Rondell", als eine Katze über die Fahrbahn lief. Dieser wich er aus und fuhr dadurch gegen einen am Fahrbahnrand aufgestellten Netzknoten. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Göttingen befuhr, um 14:50 Uhr, die Eschweger Straße (L 3464) in Wendershausen und beabsichtigte nach links in die Straße "Am Gewende" abzubiegen. Dabei blieb er einige Zeit stehen, bevor er dann abbog, so die Angaben des nachfolgen 65-jährigen Pkw-Fahrers aus Göttingen. Dieser ging offenbar davon aus, dass der Pkw des 27-Jährigen anhalten wollte und fuhr entsprechend vorbei. Als dieser dann aber abbog, kam es zum Zusammenstoß, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Straße "An den Anlagen" in Eschwege beschädigte ein 73-Jähriger aus Creuzburg einen geparkten Pkw Volvo im Bereich des hinteren Kotflügels und Stoßstange, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich um 14:30 Uhr.

19-Jähriger bei Unfall heute Morgen verletzt

Um 06:14 Uhr befuhr heute Morgen ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die L 3243 von Vierbach kommend in Richtung Reichensachsen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr dadurch mit dem Pkw in den Graben, wo das Auto gegen einen Wasserdurchlass prallte und letztendlich auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Der Fahrer wurde dadurch verletzt und in das Eschweger Krankenhaus gebracht. Weiterhin wurden ein privater Strommast und ein Leitpfosten beschädigt. Der Pkw musste abgeschleppt werden; Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell