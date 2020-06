Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.06.20

Eschwege (ots)

Verkehrsunfälle

Um 08:00 Uhr befuhr heute Morgen eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Großbartloff die L 3467 von Großtöpfer in Richtung Frieda. In der Gemarkung von Frieda kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das anschließend in ein Maisfeld zurücklief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

2500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall am heutigen Morgen auf der L 3424. Gegen 06:34 Uhr war eine 27-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw zwischen dem Gut Laudenbach und Langenhain unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und dadurch ein Verkehrszeichen (Richtungstafel in Kurven) samt Masten überfuhr.

Um 11:33 Uhr rangierte heute Vormittag ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus Rosdorf auf der Ermschwerder Straße in Witzenhausen. Dabei touchierte der Lkw einen neben der Fahrbahn stehenden Baum, der wie der Lkw auch beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1200 EUR angegeben.

Kennzeichen gestohlen

Zwischen dem 26.05.20 und dem 01.06.20, 10:20 Uhr wurde in der Leipziger Straße in Meinhard-Frieda von einem Pferdeanhänger das amtliche Kennzeichen (ESW-W 385) abmontiert und entwendet. Schaden: 55 EUR. Hinweise: 05651/9250.

