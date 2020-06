Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ruhestörungen und "begleitende Folgen"

Lauterecken (ots)

Am Wochenende ist die Polizeiinspektion Lauterecken immer wieder über Ruhestörungen informiert worden. In den überwiegenden Fällen hatten sich Personen zu den unterschiedlichsten Anlässen getroffen und dabei Musik über Lautsprecher gehört. Meistens wurde die Musik nach der Ansprache durch die Streife ausgeschaltet oder auf Zimmerlautstärke reduziert. Über die Ruhestörungen erhält die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung regelmäßig eine Mitteilung und kann entscheiden, ob sie weitere Maßnahmen vornimmt, zum Beispiel ein Bußgeld einfordert. In Reiffelbach bemerkten die Polizeibeamten am Freitagabend bei der Suche nach der Lärmquelle den Geruch von Marihuana. Der Verantwortliche händigte in der Gartenanlage auf Nachfrage sowohl Marihuana als auch eine geringe Menge Amfetamin aus. Eine entsprechende Strafanzeige wird der Staatsanwaltschaft zugeleitet. Eine 55-jährige Frau stand in der Nacht zum Samstag mit ihrem Radio auf der Glanbrücke in unmittelbarer Nähe zur Polizeidienststelle. Von den Beamten wurde ihr erklärt, dass sie kurz vor Mitternacht nicht in voller Lautstärke Radio hören dürfte. Während des Gespräches zeigte sich die Dame zwar nicht einsichtig, versprach jedoch das Radio auszulassen. Nach der Kontrolle schaltete sie allerdings das Radio direkt wieder in voller Lautstärke an. Hierauf wurde das Radio sichergestellt und der Ruhestörerin ein Platzverweis erteilt. |pilek-AH

