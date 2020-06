Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Nichts gelernt...

Annweiler (ots)

...hatte offensichtlich ein unter Alkoholeinfluss (2,07 Promille) gestürzter Fahrradfahrer. Dieser hatte sich am Sonntag, 31.5. kurz nach halb 11 abends aus Richtung Forsthaus Annweiler kommend in Richtung Annweiler bei einem Sturz leichte Verletzungen an Kopf und Händen zugezogen und anschließend erneut die Fahrt angetreten. Aus diesem Grund erwarten ihn zwei Strafverfahren. Nach der Versorgung seiner Wunden im Krankenhaus wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Die anschließende Heimfahrt trat der Mann im Taxi an.

