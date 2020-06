Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ehrliche Finderin aus Steinweiler

Steinweiler (ots)

Am 30. Mai fand eine Anwohnerin aus Steinweiler in der Obergasse einen nicht unerheblichen Bargeldbetrag auf dem Gehweg vor ihrem Anwesen. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei Wörth (07271-92210) in Verbindung zu setzen.

