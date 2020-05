Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Drossel ausgebaut

Venningen (ots)

Gegen 16:10 Uhr wurde am 30.05.2020 ein Rollerfahrer auf der K6 zwischen Edenkoben und Venningen kontrolliert. Zunächst gab der Rollerfahrer an, dass sein Gefährt maximal 27 km/h schnell fahren würde. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass bei dem Kleinkraftrad die Drossel ausgebaut wurde und somit eine Geschwindigkeit von 45 km/h erreicht werden kann. Die Fahrt war somit beendet, die Betriebserlaubnis erloschen. Der 60-jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten dürfen.

