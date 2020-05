Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss

Germersheim (ots)

Am 30.05.2020, gegen 16:15 Uhr, wurde ein 23jähriger mit seinem BMW in der Jungholzstraße in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich zunächst heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Bei näherer Betrachtung stellten die Polizisten dann auch noch eine akute Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Dem BMW Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

