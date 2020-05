Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Landau (ots)

Landau, 29.05.2020, 18:30 bis 30.05.2020, 07:30 Uhr

Zu mehreren Graffitischmierereien kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Landauer Mozartstraße und der direkt anliegenden Beethovenstraße. Durch unbekannte Täter wurden zwei Pkw und eine Hauswand mit Farbe besprüht. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Thomas Frauenhoffer



Telefon: 06341-287-0

pilandau@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell