Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beim Elchtest versagt - Mann fällt in Schaufensterscheibe

Edenkoben (ots)

Die sprichwörtliche "Kurve nicht gekriegt" hat ein 31-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Edenkoben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (31.05.20). Dieser hatte zuvor mit einem Freund ausufernd dem Alkohol gefrönt. Als er sich schließlich gegen 00:30 Uhr fußläufig auf den Heimweg machen wollte, waren sich Körper und Geist des Mannes anscheinend uneinig. Statt wie angestrebt dem Fußweg zu folgen, kam der 31-Jährige von selbigem ab und fiel mitten in eine Schaufensterscheibe hinein. Die Scheibe ging dadurch zu Bruch und musste durch die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr gesichert werden. Der Verursacher zog sich bei seinem Sturz lediglich eine oberflächliche Abschürfung zu und konnte in der Obhut seines Freundes verbleiben. Er wird neben der neuen Schaufensterscheibe nun die Kosten des Einsatzes tragen müssen.

Polizeiinspektion Edenkoben

