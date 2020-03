Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus

Windhagen (ots)

Am 18.03.2020 wurde der Pi Straßenhaus mitgeteilt, dass in einem zurzeit nicht näher eingrenzbaren Zeitraum in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Windhagen, "Auf dem Hähnchen" eingebrochen worden ist. Das Anwesen wurde durch bisher unbekannte Täter aufgehebelt und delikttypisch durchsucht. Da sich in dem Haus keine Wertgegenstände mehr befinden, verließen die Täter die Tatörtlichkeit ohne Beute. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

