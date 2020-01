Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 12.01.2020, 18:00 Uhr bis zum 13.01.2020, 08:50 Uhr wurde ein roter Citroen Berlingo, der in der Herzog-Wolfgang-Straße in Höhe des Anwesens Nr. 38 am Fahrbahnrand geparkt war, von einem unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Dabei entstand Sachaschaden von ca. 1.500 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Hinweise zu der Tat.

