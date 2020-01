Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alleinunfall mit 3 Verletzten

Pirmasens - B 270 (ots)

Ein PKW mit drei Insassen befuhr am Sonntag, kurz nach 20:00 Uhr, die B 270 von der Biebermühle kommend in Richtung Pirmasens. Nach einer leichten Linkskurve kam der Pkw infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit der Leitplanke. Alle drei Insassen wurden verletzt. Zur Überwachung wurden sie in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Aufgrund mehrerer eingesetzter Rettungsfahrzeuge war die B 270 kurzzeitig komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell