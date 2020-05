Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht nach mangelnder Ladungssicherung

Landau (ots)

Einen erheblichen Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro verursachte ein noch unbekannter Lkw-Fahrer am 30.05.2020, gegen 12:50 Uhr auf der B272 in Höhe Bornheim. Ein 20-Jähriger aus dem Enzkreis fuhr mit seinem Pkw in Richtung A65. Ihm kam ein Lkw entgegen, welcher vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung ein ca. 10kg schweres Metallteil verlor. Dieses flog gegen das Auto des 20-jährigen und beschädigte dieses dadurch. Eine nähere Beschreibung des Lkw liegt bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

