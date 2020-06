Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigungen an mehreren PKW

Hatzenbühl (ots)

In der Nacht vom 30. auf den 31. Mai wurden in der Gartenstraße in Hatzenbühl durch vermutlich zwei Täter eine Vielzahl an geparkten PKW beschädigt, indem die Außenspiegel abgebrochen wurden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wörth (07271-92210) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

P. Zindel, POK



Telefon: 07271-92210

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell