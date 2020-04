Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Radfahrerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag übersah eine Autofahrerin beim Abbiegen eine Radlerin, die auf dem Radweg an der B 239 fuhr. Gegen 16 Uhr war die 58-Jährige Radfahrerin in Richtung Lage unterwegs, als eine 18-Jährige mit einem VW Passat an der der Einmündung Nordheider Weg in Richtung Bad Salzuflen auf die B 239 abbiegen wollte. Die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin konnte dem Wagen nicht mehr ausweichen und stürzte nach der Kollision. Die 58-Jährige wurde aufgrund schwerer Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Unfallaufnahme war die Straße rund eine Stunde gesperrt.

