Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Lippe (ots)

(HR) Am Samstagmorgen gegen 09:15 Uhr befuhr eine 63-jährige Salzuflerin mit ihrem Fahrrad die Mittelstraße in Bad Salzuflen - Ehrsen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 31-jähriger LKW-Fahrer aus Minden mit seinem Ford Transit auf der Lohhofstraße und wollte in die Mittelstraße einbiegen. An der Kreuzung Mittelstraße / Lohhofstraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Fahrradfahrerin am Arm verletzt wurde und mittels RTW ins Klinikum nach Herford kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von 180 Euro.

