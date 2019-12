Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Langenfeld-1912047

Mettmann (ots)

Am 06.12.2019,um 16.30h, befuhr ein 48-jähriger Solinger mit seinem PKW Audi die Elberfelder Straße in Langenfeld in Fahrtrichtung Norden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW Audi von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW BMW einer 32-jährigen Leverkusenerin. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden an beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen. Es kam nur zu kurzfristigen Verkehrsstörungen.

