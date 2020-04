Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hagen - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Lippe (ots)

(HR) In der Zeit zwischen Samstag, den 28.03.2020 und Freitag, den 03.04.2020 versuchten unbekannte Täter die Eingangstür vom Vereinsheim des "Wurftaubenclubs Lage" im Lönsweg in Lage-Hagen aufzubrechen. Die Tür hielt allerdings Stand und somit mussten die Einbrecher unverrichteter Dinge die Örtlichkeit wieder verlassen. Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum in Tatortnähe aufgefallen sind, bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell