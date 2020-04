Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Betrugsversuche am Telefon.

Lippe (ots)

In den vergangenen zwei Tagen kam es wieder vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten im Kreis Lippe. Die Lipperinnen und Lipper ließen sich jedoch nicht verunsichern und beendeten die Anrufe, ohne Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse zu geben. In einem Fall wurde ein Anruf angezeigt, bei dem eine unbekannte Person sich die Corona-Krise zunutze machte, um eine 86-jährigen Blombergerin zu ängstigen. Der Anrufer behauptete, die Banken schlössen bald, weshalb die Frau ihr Vermögen dringend abheben solle. Die 86-Jährige glaubte dem Anrufer nicht und beendete richtigerweise das Gespräch. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Ihren Vermögensverhältnissen! Wenn Sie verdächtige Anrufe bekommen, beenden Sie die Gespräche und benachrichtigen Sie die Polizei.

