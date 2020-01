Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mädchen beobachten Ladendieb

Olpe (ots)

Am Dienstag (7. Januar) beobachteten gegen 17 Uhr drei minderjährige Zeuginnen (10,12 und 13 Jahre), wie ein Unbekannter in seiner Jacke diverse Artikel in einem Drogeriemarkt in der Martinsstraße verstaute. Sie benachrichtigten daraufhin eine Mitarbeiterin, die die Polizei verständigte und mit dem Mann wartete, bis die Beamten eintrafen. Diese stellten beim Tatverdächtigen Waren im Wert von beinahe 240 Euro fest. Zudem erwartet den 47-Jährigen ein Hausverbot und eine Strafanzeige.

