POL-OE: Zwei Verletzte bei Unfall in Oedingen

Am Montag (6. Januar) verletzten sich zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der L 737 in Oedingen. Eine 74-Jährige befuhr gegen 16 Uhr die Straße aus Richtung Schmallenberg-Bracht in Richtung Lennestadt-Oedingen. Am Ausgang einer Rechtskurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer ihr entgegenkommenden 28-Jährigen. Beide Frauen brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus, wobei die Unfallverursacherin stationär verblieb. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

