Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Drolshagen (ots)

Am Samstagabend gegen 19.40 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Drolshagen mit ihrem Pkw die B55 von Hützemert in Richtung Drolshagen. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung entlang, touchierte ein Verkehrszeichen und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Baum. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Drolshagen war ebenfalls vor Ort. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für ca. 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

